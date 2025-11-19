Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Günün antrenmanı, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.