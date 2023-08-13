Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Marsilya’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle milli oyuncu Cengiz Ünder’i kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktörü Mario Branco da yer aldı.

Kendisini 4 yıllığına renklerine bağlayan imzayı atmasının ardından konuşan Cengiz Ünder, "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe’deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Çok mutluyum"

Marsilya’dayken İrfan Can ile çok konuştuğunu ifade eden Ünder, "Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da ’Ne zaman geliyorsun?’ tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum." diye konuştu.

"Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum"

Fenerbahçe taraftarına ayrı bir parantez açan Ünder, "Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye’ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Cengiz Ünder’in transferi KAP’a da bildirildi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da bildirdi. KAP’a yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi.