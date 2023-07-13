Fenerbahçe, dar alanda çift kale maç yaptı
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde Kızılyıldız maçında forma giyen oyuncular dayanıklılık koşuları yaparken; diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.