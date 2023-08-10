Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son oynanan Zimbru maçının 11’inden 3 değişiklik ile Maribor karşısına çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşıyor. Son oynanan Zimbru maçı 11’inde sahada olan Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Michy Batshuayi’nin yerine Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Edin Dzeko tercih edildi.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Maribor karşısına şu 11 ile çıktı:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Joshua King ve Edin Dzeko.

5 yeni transfer kadroda

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Rodrigo Becao ilk kez 11’de sahaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona eren ve daha sonra yeniden Fenerbahçe kadrosuna katılan Miha Zajc ise bu sezon yine ilk kez forma giydi. 29 yaşındaki orta saha son olarak Türkiye Kupası finalinde sahaya 11’de çıkmıştı. Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür ise ilk kez kadroda yer alırken; İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Ryan Kent, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve Sebastian Szymanski yedek bekledi.

İsmail Kartal’a yoğun sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal’a destek tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli ekibin ısınma sırasında taraftarlar “Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal” şeklinde tezahüratlarda bulunurken tecrübeli teknik adam tribünleri gezdi. Destek tezahüratlarına kayıtsız kalmayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Öte yandan Kuzey Tribününde yer alan taraftarlar, “Fenerbahçe’nin Çocuğu Hacı İsmail Kartal” yazılı pankart açtı.