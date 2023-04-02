Fenerbahçe'de 5 değişiklik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 5 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, derbide sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerde derbide 26. haftada oynanan Alanyaspor maçının 11’ine göre 5 farklı isim görev aldı. Alanya deplasmanında sahada olan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, Gustavo Henrique’nin yerine Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Szalai, Arda Güler, Osayi Samuel ve Mert Hakan Yandaş forma şansı buldu. Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısına; Altay, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Pedro ve Valencia 11’i ile çıktı.

Arda Güler 3. kez ilk 11’de

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler, Beşiktaş derbisinde 11’de sahaya çıktı. Ligde 10 maçta forma giyen Arda, siyah-beyazlılar karşısında 3. kez ilk 11’de görev aldı. Genç futbolcu, daha önce iç sahada oynanan Kasımpaşa ve deplasmandaki Kayserispor maçında 11’de görev yapmıştı. Arda Güler ayrıca ilk kez bir derbide 11’de yer aldı.