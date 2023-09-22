Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
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sina pırlanta
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmanı Nordsjaelland maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.