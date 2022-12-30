Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor