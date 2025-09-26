Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde futbol A takımı futbolcularıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerden Ertan Torunoğulları da tesisi ziyaret etti.

Saran ve Torunoğulları, burada futbolcularla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.