Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.