Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleşen idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.