Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.