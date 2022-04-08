Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
İHA
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