Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.
Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.