Fenerbahçe'de Errick McCollum sakatlandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, dün Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de Errick McCollum sakatlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, dün Euroleague’de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe Beko’nun ABD’li oyuncusu Errick McCollum sakatlandı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Euroleague’de dün oynanan Baskonia karşılaşması sonrası, Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde oyuncunun kontrollerinin ardından kas zorlanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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