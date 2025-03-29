Fenerbahçe'de Errick McCollum sakatlandı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, dün Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, dün Euroleague’de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe Beko’nun ABD’li oyuncusu Errick McCollum sakatlandı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Euroleague’de dün oynanan Baskonia karşılaşması sonrası, Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde oyuncunun kontrollerinin ardından kas zorlanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.