Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden milli oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür sağlık kontrolünden geçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe’de, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele eden milli oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de, EURO 2024’te ay-yıldızlı formayı terleten Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

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