Fenerbahçe'de futbolcular, laktat ve kuvvet testlerinden geçti

Fenerbahçe, Futbol A Takımı oyuncularının laktat ve kuvvet testlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcuların sağlık kontrolleri ve testlerinin yarın da devam edececeği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız yeni sezon öncesi Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çeşitli testlere tabi tutuldu. Dün ve bu sabah sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcularımız, öğle ve akşam saatlerinde salonda ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen ekibimiz, laktat ve kuvvet testlerini gerçekleştirdi. Futbol A Takımımızda sağlık kontrolleri ve testler yarın da devam edecek" denildi.