Fenerbahçe'de İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu İsmet Akpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı
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sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu İsmet Akpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar’a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.