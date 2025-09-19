Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.