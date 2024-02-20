Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.