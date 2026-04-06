Fenerbahçe'de, Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı bireysel çalışmalarla sona erdi. Beşiktaş maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.