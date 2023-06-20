Fenerbahçe'de Kostas Antetokounmpo ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda, Kostas Antetokounmpo’yla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe’nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.