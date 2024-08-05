Fenerbahçe'de Lille maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Lille maçının hazırlıkları tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sar-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Fransa’ya hareket edecek.