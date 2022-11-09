Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları düzelen Luan Peres salonda, Gustavo Henrique sahada çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Luan Peres salon, Gustavo Henrique ise saha çalışmalarına başlarken; Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı. Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat’ın da tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla sürdürecek.