Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlanırken, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda Adanaspor ile oynanan müsabakaya 11’de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.