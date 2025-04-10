Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-laciverliler, yarın yapacağı idman ile Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.