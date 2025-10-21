Fenerbahçe'de Stuttgart maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Stuttgart maçı hazırlıkları devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.