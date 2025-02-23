Fenerbahçe'de tek hedef derbi galibiyeti

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Galatasaray’a konuk olacak. Ligde son 3 sezonda şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibine karşı kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 6 puan geride yer alıyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve 57 puan topladı. Kanarya, derbiden zaferle ayrılarak puan farkını 3’e indirip yarışta iddiasını artırmak istiyor.

Fenerbahçe’de eksikler

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek’in tedavileri sürüyor. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku’nun derbide kadroda olması bekleniyor.

Deplasman karnesi

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada 12 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, 27 puan topladı. Rakip fileleri 32 kez havalandıran sarı-lacivertliler kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kazandı. Kanarya, dış sahada kazandığı 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe’de derbi öncesi 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3’er puan aldı.

Ligin en golcü takımı

Fenerbahçe’nin, 7 maçlık galibiyet serisinde 2.85 gol ortalaması yakaladı. Oynadığı 23 maçında 22’sinde fileleri havalandırmayı başaran sarı-lacivertliler 60 gol kaydetti. Bu alanda da ligin en golcü takımı olarak bulunuyor.

Yeni transferlerin derbi heyecanı

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Milan Skriniar ve Anderson Talisca, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Eylül ayında takıma katılan Filip Kostic de ilk kez Galatasaray’a karşı mücadele verecek. Kostic, sezonun ilk yarısında oynanan maçta kadroda yer almadı.

Kostic ve Mert Hakan sınırda

Fenerbahçe’de Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.