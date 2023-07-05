Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal için resmi imza töreni yapıldı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine başkan Ali Koç ve yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Fethi Pekin ile Ahmet Ketenci katıldı. Başkan Koç, yaptığı açıklamada imza törenini teknik direktör İsmail Kartal’ın büyük vaktini geçirdiği Samandıra’da yapmayı uygun gördüklerini dile getirerek, “Hocamız Türkiye’ye kutsal ziyaretten sonra Türkiye’ye geldikten sonra tesislerde 1 dakika boş vakit geçirmiyor. Fenerbahçe’mize 10 yıl boyunca futbolcu olarak hizmet etmiş efsane 103 gollük şampiyon biten sezonun mimarlarından biri olan 8 buçuk yıl boyunca muhtelif kademelerde A takımımızda teknik direktörlük yapan 2 sezon tam yetki ile 1 numaralı futbol patronu olan 2 kere ikinciliği olan 52 maçta 2.21 puan ortalamasıyla bana göre müthiş bir performans sergileyen en önemli başarılarından bir tanesi de 2014-2015 sezonunda gerçekleşen suikast girişimi sonrası şampiyonluğa mani olan saldırı sonrası takımımızı ayakta tutabilen camiamızın kıymetli evladı olan İsmail Kartal hocamızla yeni bir serüveni başlatmak için birlikteyiz” şeklinde konuştu.

“Hocamızı Fenerbahçe’nin başında görmek bizi sadece mutlu etmiyor heyecanlandırıyor”

İsmail Kartal’ı yeniden Fenerbahçe’nin başında görmek kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Ali Koç, “Geçen sene Ülker Arena’da yollarımız ayrılırken geçici bir veda ‘canı gönülden inanıyorum yollarımız bir gün tekrar kesişecek’ demiştim. Gördüğünüz gibi bu anlamlı birliktelik şimdi yeniden tekrar başlıyor. Karakteriyle tüm futbol kamuoyunun saygısını kazanmış Fenerbahçe’nin neferi, camiamızın evladı yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal’ı yeniden aramızda görmekten tüm camiamız büyük mutluk duyuyoruz. Sevgisi, aidiyet duygusu söz konusu Fenerbahçe ise her daim şartlar ne olursa olsun, elini taşın altına koymaktan kaçınmayan hocamızı Fenerbahçe başında görmek, bizleri sadece mutlu etmiyor, son derece heyecanlandırıyor” ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal: “Allah’ın izniyle bu sezon şampiyonuz”

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ise “Geçen sene ayrılık sürecinden sonra divan kurulu başkanlığı önderliğinde veda töreni yapıldı. Taraflı tarafsız her köşesindeki insanlardan çok güzel geri bildirimler aldım. Bu ayrılmama rağmen bana gösterilen teveccüh beni 1 yıl içinde çok duygulu anlar yaşadım. Başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ederim bu uğurlama için. Sonra başkanımız ‘çok yakında tekrar İsmail Kartal ile yollarımız kesişebilir’ dedi. Görevimin basındayım. Ekip arkadaşlarımı Avrupa’da bazı ülkelerin takımlarını ve teknik direktörlerini takip ettik. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Bütün maçları izleyerek hiçbir şeyi ıskalamadan yakından takip ettik. 2-3 haftada 1 ekiple beraber toplanarak lig ortalamalarını teknik, taktik ve fizik anlamında aramızda değerlendirdik. Bu bizi çok motive etti. Yurt dışına giden hocalarımızın gördükleri bizim yaptıklarımız sistemler hakkında taktik anlamında hepsini takip ettik. Şu an görevimin başındayım bu göreve tekrar layık gören başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. 9 yıl oldu. Artık şampiyon olamamanın verdiği sıkıntıyı bir anda kenara bırakıp şampiyon olmak istiyoruz. Sorumluluklarımın bilincindeyim beklentinin farkındayım. Bütün taraftarlarımızla ekip olduğumuz sürece en güzel şekilde sezonu bitireceğimize inanıyorum. Tüm varlığımla, kalbimle ve ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak yükseliş ateşini yaktık sıra sizde vakit tek yumruk olma vaktidir. Allah’ın izniyle bu sezon şampiyonuz. Fenerbahçe bizim Fenerbahçe hepimizin” değerlendirmesini yaptı.

“En büyük katkıyı verecek oyuncu peşindeyiz”

Rusya’da katılacakları hazırlık turnuvasının ardından takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu da söyleyen İsmail Kartal, takıma katkı verecek transferler için çalıştıklarını ifade ederek, “Bununla beraber başkanımız çok şeffaf taraftarın memnun olacağı katkı yapacağına inandığımız Fenerbahçe’yi başarıya götürecek bu yolda önemli transferlerimiz var. Bu transfer hemen birden bire olmuyor. Birçok zorluklarla karşılaşılıyor. Araplar da piyasaya girdi. Kimse merak etmesin, kimse kaygılı olmasın. Koordineli çalışıyoruz. En doğru kararı vermek için en büyük katkı verecek oyuncu peşindeyiz. Taraftarların endişesi olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre sonra Rusya’ya gideceğiz. Turnuva sonucunda birkaç oyuncu ile aramızdan ayrılacak oyuncular var. Katılacak oyuncular var. Adım adım gidiyoruz. Değerlendiriyoruz. Pozitif ortam ve enerji var. İnşallah sezon sonun kadar sürdürüp, sonunda da şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından İsmail Kartal, kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.