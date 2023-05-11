Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.