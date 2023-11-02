Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.