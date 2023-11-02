Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.