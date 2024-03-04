Fenerbahçe'de, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıkları devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.