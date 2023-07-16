Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski, ilk antrenmanına çıktı

Rusya’da yapılan kampın ardından dün gece İstanbul’a dönen Fenerbahçe, sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sebastian Szymanski de takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. İdmanda yeni transfer Sebastian Szymanski de yer aldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.