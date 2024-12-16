Fenerbahçe'den Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’ın sağlık durumlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Fenerbahçe’nin, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında dün akşam oynadığı Başakşehir maçında Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten, futbolcuların sağlık durumları hakkında yapılan açıklamada, "Dün akşam Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır" denildi.