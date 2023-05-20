Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe, ABD’de tedavi amaçlı hastanede bulunan Christoph Daum’a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörü Christoph Daum için yayımladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."