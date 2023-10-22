Fenerbahçe'den en iyi sezon başlangıcı rekoru

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u mağlup etti ve 9 maçta 9 galibiyet alarak kendine ait olan en iyi sezon başlangıcı rekorunu geliştirdi.

Fenerbahçe'den en iyi sezon başlangıcı rekoru
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, Süper Lig’de Hatayspor’u mağlup etti ve 9 maçta 9 galibiyet alarak kendine ait olan en iyi sezon başlangıcı rekorunu geliştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlarken, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarından 3 puanla ayrıldı. Hatayspor mücadelesinden de galip ayrılan Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte 24 gol atan Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Süper Lig’in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon seriyi 9 maça çıkararak kendi rekoru geliştirdi.