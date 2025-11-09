Fenerbahçe'den ligde 4 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u mağlup ederek, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe'den ligde 4 maçlık galibiyet serisi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u mağlup ederek, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’nin 2, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu’nun da 1’er golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Kanarya, 5 Ekim’de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı. Tedesco’nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3’er puan elde etti.

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 28’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.