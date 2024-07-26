Fenerbahçe'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.

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