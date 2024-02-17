Fenerbahçe, deplasman serisini sürdürdü

Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 13 deplasman maçında 37 puan topladı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 12 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Rizespor’u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 37 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, ligin 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.