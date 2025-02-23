Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

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Bu çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.