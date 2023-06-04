Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu'na ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu'na ulaştı
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren sarı-lacivertliler, tesislerden otobüsle ayrılarak geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.