Fenerbahçe, dış sahada kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, dış sahada kalesini gole kapattı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 5 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte bu sezon deplasmandaki 5. karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe dış sahada Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor’u mağlup ederken, bu mücadelelerde savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti. Kanarya oynadığı 5 müsabakada da kalesinde gol görmedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman