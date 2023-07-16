Fenerbahçe, Dusan Tadic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe, 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic’in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Tadic’in transferiyle ilgili KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic’in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir."

Tadic’den iki yıllık imza

Fenerbahçe, Sırp yıldız oyuncu Dusan Tadic’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe’nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız" dedi.