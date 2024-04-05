Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde finalde
Fenerbahçe, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Halkbank ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart’ı deplasmanda 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15’lik setlerle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Halkbank ile karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Anderson, Arslan Ekşi, Samet Faik Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar)
Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Vahit Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Caner Peksen, Kaan Gürbüz, Deniz Ali Yılmaz, Hasan Sıkar, Nikoaly Penchev (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)
Setler: 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15
Süre: 135 dakika (27’, 32’, 28’, 26’, 22’)