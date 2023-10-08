Fenerbahçe en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı deplasmanda mağlup etti ve 8 maçta 8 galibiyet alarak en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlarken, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor maçlarından 3 puanla ayrıldı. Kasımpaşa mücadelesinden de galip ayrılan Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu süreçte 20 gol atan Kanarya, kalesinde ise 3 gol gördü.

Süper Lig’in 2009-2010 sezonunda Christoph Daum’un çalıştırdığı takım ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı ilk 8 lig müsabakasını da kazanarak kendi rekorunu egale etti.

Dış sahada gol yememe serisi devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, bu seriyi Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Öte yandan bu sezon oynanan 8 lig maçın 6’sında rakiplerine gol izni vermeyen Fenerbahçe, 3 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.