Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK'yla oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK’yla oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular; dar alanda oynadığı çift kale maçlar ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

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Sarı-lacivertliler, bu antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.