Fenerbahçe, Euroleague'de 10. galibiyetini Madrid'de aldı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 14. haftasında deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 2 maç aranın ardından aldığı galibiyetle ligde 10. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, Euroleague'de 10. galibiyetini Madrid'de aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 14. haftasında deplasmanda Real Madrid’i 82-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 2 maç aranın ardından aldığı galibiyetle ligde 10. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’de İspanyol ekibi Real Madrid’e konuk oldu. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ilk periyodu 20-12 önde tamamlarken, sarı-lacivertliler 2. periyotta ağırlığını koydu ve rakibini 11 sayıda tutarak soyunma odasına 37-31’lik skorla girdi. Karşılaşmada üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, parkeden 82-70’lik skorla galip ayrıldı.

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Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis, kaydettiği 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Madrid ekibinde Campazzo 14, Tavares 13 sayı üretti.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Igor Dragojevic (Karadağ), Maxime Boubert (Fransa)

Real Madrid: Campazzo 14, Hezonja 9, Dzanan Musa 9, Gabriel Deck 7, Tavares 13, Rathan-Mayes, Gonzalez, Garuba, Ibaka 3, Sergio Llull 10, Feliz 2, Ndiaye 3

Başantrenör: Chus Mateo

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 2, Nigel Hayes-Davis 33, Marko Guduric 7, Bonzie Colson 6, Wade Baldwin 10, Nicolo Melli 7, Tarık Biberovic 6, Arturs Zagars 4, Boban Marjanovic, Khem Birch 7

Başantrenör: Saras Jasikevicius

1. Periyot: 20-12 (Real Madrid lehine)

Devre: 31-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 47-60 (Fenerbahçe lehine)