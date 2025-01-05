Fenerbahçe, evinde üst üste 5. maçını kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de karşılaştığı Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup ederek evinde üst üste 5. maçını kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor’u Youssef En-Nesyri’nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Kanarya son lig maçında yaşadığı puan kaybının ardından evinde kazanma alışkanlığını sürdürdü. Ligin 10. haftasında Bodrum FK’yı 2-0’lık skorla geçen sarı-lacivertliler sonrasında sırasıyla Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı. Jose Mourinho’nun öğrencileri iç sahada 7. galibiyetini elde ederken, tek puan kaybını Galatasaray’a (3-1) karşı yaşadı.

Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4’ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Jose Mourinho’nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 39’a yükseltirken, gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstifa sesleri yükseldi

Bu sezon derbilerde alınan kötü sonuçlarla birlikte başlayan ’yönetim istifa’ sesleri, bugün de devam etti. Tribünler atılan goller sonrası önce sevinç yaşarken daha sonra yönetimi istifaya davet etti. Müsabakanın son dakikalarında ise hakem Oğuzhan Çakır verdiği kartlar nedeniyle ıslık ve tepkilere sebep oldu.