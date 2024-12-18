Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.