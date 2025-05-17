Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Allan Saint-Maximin bireysel antrenman gerçekleştirirken, Mert Hakan Yandaş’ın ise tedavisi devam etti.