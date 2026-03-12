Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük ile ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 9 beraberlikle 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 18. sırada yer alıyor. Samsunspor maçıyla birlikte 2 hafta sonra galibiyet elde eden Fenerbahçe, yarınki maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ligde 18. randevu

İki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe 30 gol atarken, Karagümrük 17 kez gol sevinci yaşadı. Karagümrük, Fenerbahçe’ye karşı ilk ve tek galibiyetini 12 Kasım 1959’da elde etti.

Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta ev sahibi 2-1’lik skorla 3 puana ulaştı.

Son 5 maçı Fenerbahçe kazandı

Fatih Karagümrük’ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig’de yer aldığı 2020-2025 yılları arasında iki ekip 9 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 7 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler üst üste son 5 maçta hanesine 3’er puan yazdırdı. Son 4 lig maçında ise 2-1’lik skorlar tabelaya yansıdı.

2022’de 9 gollü maç

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma 9 Ekim 2022’de Kadıköy’de oynandı. Sarı-lacivertliler 9 golün atıldığı müsabakayı 5-4’lük skorla kazanmayı başardı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Andrea Pirlo’nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet, lig tarihinin en gollü karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. 20 Nisan 1960’ta oynanan lig maçı ise 3-3’lük eşitlikle tamamlandı.

Karagümrük, yeni hocasıyla 8 maçta 5 puan topladı

Bu sezon 2 kez teknik direktör değişikliğine giden Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Sırp teknik adamla tek galibiyetini Antalyaspor karşısında elde ederken, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

Olimpiyat’ta bu sezon 3. kez

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çimlerine bu sezon 3. kez çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin 17. haftasında Eyüpspor’a bu statta konuk olurken, Talisca, Asensio ve Jhon Duran’ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı. Fenerbahçe, 10 Ocak tarihinde ise Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Tedesco’nun öğrencileri 2-0’lık skorla maçı kazanırken, kupanın da sahibi oldu.

Ederson cezalı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ederson, bu sezon Antalyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli eldiven, bu sezon 19 maçta kaleyi korudu. Ederson, ligin ilk yarısında Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Kart cezalısı Ederson’un yanı sıra 4 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlığı bulunan Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü’nün tedavileri sürüyor.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda en son Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, son 5 deplasman maçının 4’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

5 futbolcu sarı kart sınırında

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 17 Mart Salı günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında görev alamayacak.